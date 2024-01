“Venite | ho strangolato mia figlia” Dalla mamma la telefonata choc alla polizia | “Ero disperata”

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Una donna è stata uccisa nella serata di martedì 9 gennaio 2024 in via del Visone 12, nel quartiere Bonagia a Palermo, in Sicilia. Sul collo della vittima gli operatori del 118 e gli agenti dellaarrivati sul luogo dell’omicidio sono stati trovati segni di una corda, o di un filo, segno che chi l’ha uccisa le ha tolto la vita strangolandola con l’ausilio appunto di un laccio o di una corda. A compiere il terribile gesto la madre di 82 anni, la quale ha confessato l’omicidio dellaprima al telefono e poi davanti agli agenti delle volanti dellaintervenute sul luogo della tragedia. Ma gli investigatori della squadra mobile, coordinati dal sostituto procuratore di turno, lasciano aperte anche altre piste, soprattutto per via dell’età della madre della vittima. Tiziana e Morgan, morti nel Lago di Como, le ...

