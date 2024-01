Vendite al dettaglio | nuovi dati e vecchio concetto Spendiamo sempre di più per comprare sempre di meno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Prosegue la dieta forzata degli italiani stretti tra prezzi che salgono e stipendi che restano al palo. E che quindi scendono come capacità di acquisto. In novembre lealsono aumentate dell’1,5% come valore di spesa rispetto all’anno prima ma sono diminuite del 2,2% per quantità di beni acquistati. Ledei beni alimentari crescono del 4,1% in valore e calano del 2% in volume.di più perdi. Nel confronto mese su mese, quindi rispetto allo scorso ottobre, la spesa è salita dello 0,4% in valore e dello 0,2% in quantità. Tuttavia per i prodotti alimentari l’Istat registra un + 0,2% in valore e un calo dello 0,2% in quantità. Praticamente inesistente, come si vede dalle cifre, l’effetto dell’iniziativa “trimestre anti inflazione”, varata ...