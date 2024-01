Veicoli commerciali 2024 | una nuova generazione che conferma gli investimenti sul settore

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Firenze, 10/01/- A poche settimane dall’avvio del nuovo anno, una cosa sembra essere certa: ilsarà un periodo particolarmente vivace per quanto concerne i, forti di un’offerta sempre più ampia e varia. I nuoviPer quanto concerne i nuovi modelli in arrivo, infatti, si può ben rammentare come Ford

A., degli pneumatici dei, sull'uso corretto dei telefoni cellulari, dei sistemi di ritenuta ... l l'indagine conseguente alla consumazione di una serie di furti in danno di esercizi...A., degli pneumatici dei, sull'uso corretto dei telefoni cellulari, dei sistemi di ritenuta ... l l'indagine conseguente alla consumazione di una serie di furti in danno di esercizi...Nel 2023 Fiat ha mantenuto la leadership con il 44,5% del segmento e 26.250 furgoni venduti, in crescita del 20% Con una tradizione nei veicoli commerciali leggeri, Fiat è da oltre 15 anni il numero ...Firenze, 10/01/2024 - A poche settimane dall’avvio del nuovo anno, una cosa sembra essere certa: il 2024 sarà un periodo particolarmente vivace per quanto concerne i veicoli commerciali, forti di ...