Vannacci candidato con la Lega? Lui | “Ci penso” Presentazione del libro al Poggio Imperiale? E’ polemica

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Sarà ildellaalle europee, il generale Roberto? Al posto di Salvini? Lui precisa: "Iocon la? Con Matteo Salvini? Ci sto pensando. Ho solo un cruccio - spiega - passare da un settore in cui sono un professionista affermato, l'esercito e il mondo militare, a un settore come la politica, in cui sono un dilettante" L'articolo proviene da Firenze Post.

Per il generale «sono tutte fantasie». Crippa del Carroccio: «Il generale la pensa come noi». E se dunque «dovesse proporre per candidarsi, noi ... (corriere)

Cosa significa il fatto che punti sul generaleSignifica che Salvini ha avuto un momento di lucidità. Se si fossein prima persona sarebbe stato annichilito dal confronto con le ...Dunque, abbiamo visto gli scazzi fra Salvini e la Meloni relativamente alPresidente ... facendo anche un assist al generale, che il Capitano ambirebbe avere ovunque come capolista ...LA MOSSA VANNACCI La mossa di Salvini sembra dunque aver dato più di un fastidio alla cabina di regia del Governo Meloni. Non sarebbero piaciuti i toni: «Non so cosa faranno gli altri leader. Io non ...Matteo Salvini ha fatto un passo indietro rispetto alle Europee – “non mi candido” – per farlo fare anche alla sua carissima nemica, Giorgia Meloni. Ma il capitano (per finta) che per tattica e per ca ...