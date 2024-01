Vangelo di oggi 10 Gennaio 2024 | Mc 1 | 29-39 | Video commento

... eppure sembra che ilvoglia suggerirci che Egli ama lasciarsi raccontare le cose da noi. ... Quando Gesù insegna ai discepoli a pregare non mette prima la parola 'dacciil nostro pane ...Il punto è che per Suor Monia ai ragazziservirebbero "testimoni", non "modelli" cui adeguarsi. Testimoni che sappiano fare la carità, come prescritto dal, ma senza trasformarla in uno ...Il parroco, don Angelo Sgobbi, annulla la programmazione dopo le proteste: pessimo gusto. Ma cosa dicono le recensioni Per cinematografo.it è banale, non blasfemo ...Il noto imprenditore Roberto Lo Russo presenterà il suo ultimo lavoro, “Il Vangelo del change management: cambiare il modello di business con l’aiuto del vangelo”, presso la sede dell’Ordine dei ...