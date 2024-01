Valentina Ferragni e Matteo Napoletano | zii perfetti della piccola Vittoria | «Il giro del mondo e il disegno in dono | che dolcezza»

Lo scandalo dei pandori non ha risparmiato proprio nessuno in casa Ferragni , infatti, nonostante la protagonista della vicenda sia stata Chiara ... (leggo)

Le conseguenze maggiori della caduta in disgrazia di Chiarale stanno pagando le sue sorelle, in particolare. Negli ultimi trenta giorni oltre 22mila follower hanno ...... come è successo allacon l'operazione della vendita del pandoro griffato, la perdita dei follower si è riverberata negativamente anche sugli account di Fedez e dicon ...Ma questo non ha rallentato il fuggi fuggi degli internauti. Le conseguenze maggiori della caduta in disgrazia di Chiara Ferragni le stanno pagando le sue sorelle, in particolare Valentina Ferragni.Le promozioni dei colleghi di Chiara Ferragni nel mondo, d’altronde, valgono già 20 miliardi di euro l’anno. Questo sarebbe stato il giro d’affari nel 2023 secondo la Commissione europea: il doppio ...