Vaccino Covid | Un errore iniettare quel veleno | cure presenti da 17 anni | lettera del Dott Citro della Riva al Ministro della Salute Schillaci - VIDEO

... ma si è semplicemente trasformato in una malattia endemica così come è stato per il. " L'... i più esposti perché i meno coperti dalantinfluenzale. Si stima che in un anno ci siano stati ......infatti che la mortalità è sovrapponibile a quella precedente al periodo della pandemia. ... quindi, vaccinarsi : questo ceppo influenzale, infatti, è contenuto nelantinfluenzale diffuso ..."La mortalità è sovrapponibile a quella precedente al periodo della pandemia Covid" non c'è quindi un allarme particolare in merito. La notizia positiva è che il vaccino attualmente usato contro ...E sottolinea: “Questo ceppo influenzale è contenuto nel vaccino”. Appello, dunque ... la mortalità è sovrapponibile a quella precedente al periodo della pandemia Covid. Rimane in ogni caso importante ...