Usa | Florida e Alabama sferzati dalla tempesta | video choc

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Unaha colpito il sud degli Stati Uniti con forti venti, oltre 88 km/h, che hanno scoperchiato case e ribaltato camper in. Almeno tre i morti causati dal maltempo. Vicino a Cottonwood, in, una piccola città vicino ai confini della Georgia e della, Charlotte Paschal, 81 anni, è stata uccisa quando la sua casa mobile è stata spazzata via dalle fondamenta. Nella zona si sarebbe abbattuto un presunto tornado.

... una cittadina a meno di 100 chilometri a ovest di Tallahassee, in. Un temporale sull'Alabama e sulla Georgia ha registrato venti a 115 km orari e grandine delle dimensioni di palline da ping