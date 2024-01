Uomini e Donne | quando va in onda la scelta di Cristian Forti

Leggi su latuafonte

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)va inladi? Il tronista ha scelto Valentina, ma non l’ha fatto come solitamente avviene nel programma di Maria De Filippi. Infatti, non sono state preparate le poltrone rosse al centro dello studio con l’atmosfera di suspense. Addirittura Virginia non ha neppure presto parte al momento. Laè avvenuta, secondo quanto riporta Lorenzo Pugnaloni su Instagram, fuori dallo studio, ancora prima della registrazione del 9 gennaio 2024. Ma vediamo insiemeva inil tutto. Ladiin ...