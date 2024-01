Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 10 01 24

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Ahhhh ma quanto è bello il karma, quanto è bella la ruota che gira anche negli studi di, quanto ho riso maleficamente vedendo Asmaa Fares nera per essere stata silurata da quel bambacione di Alessandro Vicinanza! E’ giuuuuusto, nel traggo piacere, diletto, deliziosa goduria! Voi ve la ricordate Asmaa, vero? Vi ricordate il modo fastidiosissimo in cui aveva trattato quel bonazzo con gli occhi azzurri che si era preso la sbandata per lei (agevolo diapositiva QUI)? Vi ricordate quel mood da figa di legno infastidita da questo ragazzo che era troppo coinvolto da lei? Vi ricordate quando aveva detto che si, ok, usciva col bonazzo con gli occhi chiari ma se fosse stato in studio la precedenza l’avrebbe data ad Armando Incarnato (cioè…)? Ecco, col fresco ricordo di quanto mi avesse infastidita il suo atteggiamento, ho proprio gongolato nel ...

