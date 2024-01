Uomini e Donne | la scelta di Cristian Forti Spoiler

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)(Witty Tv) Fine del trono atipica per. Nel corso della registrazione diavvenuta ieri pomeriggio, Maria De Filippi ha infatti spiegato che il tronista aveva fatto la suafinale nel corso di un’esterna. Vediamo dunque chi è stata la fortunata tra le due corteggiatrici rimaste nel suo parterre. Come riportato dal blogger Lorenzo Pugnaloni,ha chiesto in esterna a Valentina Pesaresi di conoscersi al di là delle telecamere, ottenendo un sì come risposta. Niente da fare dunque per Virginia Degni, assente in puntata a differenza della neo coppia, accolta in studio da Maria e dagli opinionisti, senza la presenza di petali rossi per festeggiare il lieto fine del percorso. Con l’addio di ...