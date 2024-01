“Uomini e Donne” | il tronista Cristian ha fatto la sua scelta

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) News Tv. Grande novità durante la registrazione di ieri, 9 gennaio 2024, della puntata diche andrà in onda prossimamente:Forti hala sua. A svelare le anticipazioni della registrazione, è stato Lorenzo Pugnaloni con un post sui social.dunque, approdato alo scorso settembre, è pronto a lasciare lo studio mano nella mano con una delle sue dame. In realtà non è andata proprio così, come succede di solito. Chi ha scelto tra Valentina Pesaresi e Virginia Degni? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Alessia Marcuzzi, la mossa social è per De Martino? Reazione fulminea di Belen Leggi anche: “Bella Mà”, Pierluigi Diaco spiazza il pubblico con una sorpresa “e ...