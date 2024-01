Uomini e Donne anticipazioni | Cristian Forti | ecco chi ha scelto il tronista tra Valentina e Virginia

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)è il primodi quest'edizione ad aver fatto la sua scelta, avvenuta in esterna e non all'interno dello studio diha sorpreso tutti facendo la sua scelta in esterna durante l'ultima registrazione di. Ilromano ha deciso di lasciare il programma conPesaresi, preferendola aDegni, con la quale aveva inizialmente stabilito un ottimo feeling. Ledi Lorenzo Pugnaloni su Instagram confermano che la scelta è avvenuta durante un'esterna, enon era presente in studio durante la registrazione. "Nella registrazione di oggi, ...