Uomini e Donne Anticipazioni | Cristian Fa La Sua Scelta!

Leggi su gossipnews.tv

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Le festività natalizie potrebbero aver portato consiglio ai protagonisti di, visto che, nella seconda registrazione di questo 2024, ci sono state alcune novità. Il tronistaForti ha fatto la sua scelta. Prima di rivelare l’identità della fortunata, c’è da segnalare invece la rottura tra Alessandro e Cristina. Un addio che era nell’aria. Ecco tutti dettagli! Alessandro e Cristina chiudono,fa la sua scelta A distanza di 24 ore, i protagonisti disono tornati in studio per una nuova registrazione. Dopo il ritorno di Roberta e Armando, ecco che in questa puntata saranno Alessandro e Cristina regalarci il colpo di scena. I due infatti hanno chiuso la frequentazione. Da settimane non si è parlato d’altro che di loro e alla fine tutto si è ...