Uomini armati e incappucciati irrompono in diretta Tv | il video choc

Social.hanno fatto irruzione in uno studio televisivo interrompendo la. Scopriamo insieme cosa è successo. Alcunisono entrati negli studi di un programma televisivo in Ecuador, interrompendo latv. L'attacco fa parte di uno scenario di violenza molto più ampio che ha portato Daniel Noboa a decretare lo stato di emergenza per due mesi su tutto il territorio nazionale.

Il presidente dell’ Ecuador Daniel Noboa ha decretato lo stato di emergenza per l’intero Paese. «In Ecuador è in corso un conflitto armato interno», ... (corriere)

In un drammatico episodio di violenza, uomini armati con i volti coperti da passamontagna hanno fatto irruzione in diretta TV nello studio di un ... (thesocialpost)

Prosegue l’ondata di violenza in Ecuador . uomini armati hanno preso il controllo di uno studio televisivo in diretta TV. Le violenze sono iniziate ... (periodicodaily)

Una rappresentazione di tutto questo è andata in onda ieri quando alcunihanno fatto irruzione in diretta tv nello studio di un canale pubblico. Glihanno preso in ostaggio ...Il Paese è a un passo dalla guerra civile dopo che ieri un gruppo diha fatto irruzione in uno studio del canale televisivo pubblico prendendo in ostaggio giornalisti e tecnici, poi liberati dalle forze speciali. Il presidente ha dichiarato lo stato di ...Il presidente Daniel Noboa ha ammesso "l'esistenza di un conflitto armato interno" e ha ordinato "la mobilitazione per garantire la sovranità e l'integrità nazionale contro la criminalità organizzata, ...È di otto morti e due feriti il bilancio delle violenze a Guayaquil, città portuale dell'Ecuador, epicentro dell'ondata di violenza generalizzata che attraversa il paese andino.