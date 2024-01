Uncle Muff | il nuovo singolo “Old Blue Back” naufragio e rinascita nel mare dell’introspezione

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Da venerdì 12 gennaio 2024 sarà in rotazione radiofonica “Old” (Overdub Recordings), ildegligià disponibile sulle piattaforme digitali dal 9 gennaio. Il brano “Old” è un affresco sonoro disegnato con ruvide pennellate di blu che tracciano un paesaggio in cui un’anima naufraga in mezzo a un oceano di lontananza dal mondo. Onde di irrequietezza si fondono con un cielo incerto dipingendo un quadro vibrante di introspezione e desiderio di vita. Il calore di un abbraccio diventa fine dell’attesa, rifugio dalla vastità delle direzioni possibili e, nel finale, un’apertura alla possibilità restare semplicemente dove si è. Spiega la band a proposito del brano: “Oldsegna ...