Una giusta e una sbagliata Le mosse Ue di Salvini secondo Mayer

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Matteoin questi giorni ha deciso una cosae una. Ha fatto benissimo a non candidarsi alle elezioni europee. All’Italia non servono candidature di bandiera che si dimettano il giorno dopo ma persone capaci, competenti e popolari che intendano impegnarsi seriamente per cinque anni come parlamentari europei. Mi auguro che Giorgia Meloni ed Elly Schlein, leader rispettivamente di Fratelli d’Italia e Partito democratico, seguano l’esempio del segretario della Lega: trasformare la competizione per Strasburgo in una corrida tutta italiana sarebbe un segno di miopia e/o di ignoranza politica. Nel mondo in ebollizione in cui stiamo vivendo, il prossimo Parlamento europeo avrà un compito storico senza precedenti e su questo – non altro – la politica italiana dovrebbe concentrarsi nei prossimi sei mesi di campagna ...