Un trattore le seppellirà Cosa insegna la Germania che rifiuta le eco-follie

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) La protesta dei contadini, che da giorni sta paralizzando strade e città e promette di durare, non è una notizia degna di nota per i nostri media

La protesta dei contadini, che da giorni sta paralizzando strade e città e promette di durare, non è una notizia degna di nota per i nostri media. Eppure, si tratta della più grande protesta sociale ...La protesta dei contadini, che da giorni sta paralizzando strade e città e promette di durare, non è una notizia degna di nota per i nostri media. Eppure, si tratta della più grande protesta sociale ...