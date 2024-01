Un tradimento vale poco più di tredicimila euro La guerra di spie tra America e Cina

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Si può tradire per 13 mila 592? E’ quanto ha ricevuto un sottufficiale tecnico della Marinana tra l’agosto del 2021 e il maggio del 2023 in cambio dell’invio di informazioni militari s... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti