Un gruppo di uomini armati ha interrotto in diretta i programmi della tv pubblica

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Undimascherati haieri sera intvecuadoriana TC Televisión entrando nei suoi studi principali di Guayaquil, nel sud del Paese, prendendo in ostaggio diversi dipendenti. Per circa mezz’ora le telecamere hanno continuato a trasmettere quello che stava succedendo, fino all’arrivopolizia. Le immagini sono circolate in tutto il mondo sui social network. La polizia ha fatto sapere di aver poi liberato tutto il personale e di aver effettuato tredici arresti. Per l’ennesima volta, l’Ecuador si trova a fare i conti con un’esplosione di violenza su vasta scala. Almeno dieci persone sono state uccise da lunedì 8 gennaio, giorno in cui è iniziato lo stato di emergenza di ...

Il presidente Noboa, in carica da meno di due mesi, è uscito allo scoperto in seguito all'irruzione di un gruppo armato in diretta tv: 'Siamo in conflitto, intervenga l'esercito'. Alcuni... La fuga del super boss sostituito da un sosia Adolfo Macías, conosciuto come "Fito", considerato il principale boss del narcotraffico del Paese e leader del gruppo criminale Los Choneros, sembrava... Violenze nella città portuale di Guayaquil: almeno otto morti e due feriti. Il presidente Noboa dichiara il «conflitto armato interno»...