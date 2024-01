Un dettaglio gli ha fatto cambiare idea | alto tradimento a Inter e Inzaghi | chi sceglie la Juve

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Alla fine Tiago Djalò ha scelto lantus e non l'come prossima squadra, nonostante il vantaggio nerazzurro nella trattativa per accaparrarsi il difensore del Lille, ex Milan. Un colpo molto simile a quello di Bremer, che sembrava diretto verso Milano prima che il club di Madama chiudesse l'affare. Le motivazioni sono ben chiare e non c'entra soltanto l'offerta economica: allaDjaló troverà la sicurezza, promessa da Massimiliano Allegri, di essere inserito fin da subito in pianta stabile nel gruppo, senza dover temere per il suo futuro. A rivelare il retroscena è stato Sky Sport, che ha sottolineato la differenza di approccio dei due club. Come è andato il duellosul mercato per Djaló I nerazzurri avevano già tentato di prendere il portoghese due estati fa, ma dopo un breve ...