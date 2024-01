Un altro mito dell’auto elettrica da sfatare | la frenata rigenerativa

Per questo per la regola generale un libero,assoluto del Bayern Monaco e del calcio tedesco, ... Oggi Franco Baresi -uomo modesto - , che ne ereditò il soprannome, ammette di aver vissuto ...Come il contemporaneo Dante Alighieri, narratore di unaffascinante e incredibile viaggio, ... Nell'immaginario collettivo Marco Polo è diventato un" spiega Jori " un uomo eccezionale, che ...E poi Spadolini era per me un mito. E quando scomparve ... E, invece, forse sbagliando, accettai di scendere in campo. Senz’altro Montanelli avrebbe detto di no. Però è anche vero che il Cavaliere era ...Sabato alle 17 appuntamento all’Associazione Archeosofica sezione di Massa in via Prado 64 – l’ingresso è libero – dove prende il via un interessante ciclo di quattro conferenze dal titolo “Miti e ...