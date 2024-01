Umana Reyer Venezia-Beskitas | EuroCup | vincere per accorciare

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Una sfida da dover sfruttare a tutti i costi per regalarsi un rush finale che potrebbe portare i padroni di casa odierni a combattere, almeno, per il sesto posto della classifica del Girone A. Di contro, invece, gli ospiti di questa sfida tenteranno di capitalizzare i migliori risultati messi in campo in questa stagione europea per attaccare la posizione di bronzo di questo raggruppamento. Diversi, quindi, gli orizzonti delle due squadre che lotteranno, però, per il medesimo obiettivo in una delle tante partite che scenderanno in campo in questo mercoledì deputato alla quattordicesima giornata dell’basket 2023/24. La compagine diè attualmente al settimo slot della graduatoria con quattro vittorie e nove sconfitte, mentre i turchi di Besiktas sono al quinto posto con otto successi e cinque ...