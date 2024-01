Ultime Notizie Roma del 10-01-2024 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buonasera dalla redazione al microfono Giuliano ferrighi essere in apertura stagione continua a bombardare in Siria per coprire centri di produzione depositi di droga controllati dalle Milizie vicine all’iran si tratta della più grande interesse per rapporti tra Siria e Giordania e la droga in questo è il caffè con un anfetamina diventata negli anni del conflitto la principale risorsa economica del regime del presidente siriano Assad i raid aerei di questi giorni arrivano dopo diverse operazioni lanciate dalle forze armate giordane questa settimana con l’obiettivo di colpire trafficante di droga di armi attivi al confine in base a quanto risuonato dall’esercito di a mano nelle incursioni delle forze Giordano e decine di trafficanti sarebbero rimasti uccisi e decine di militari Giordani inferi timido E certo ...