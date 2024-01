Ultime Notizie Roma del 10-01-2024 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la scienza si sono registrati dei morti giorni per virus ahn1 la cosiddetta influenza Suina un primo paziente un 55enne era deceduto nella giornata di domenica lunedì per la stessa malattia è morto paziente di 47 anni che da giorni ero in condizioni disperate altri tre pazienti per cui una donna gravissima sono ricoverati in terapia intensiva per le complicanze della patologia come la polmonite interstiziale di Vicenza lanciato un appello a vaccinarsi quanto prima a Palermo una madre ha strangolato la figlia quarantenne la vittima che si chiamava Maria e cirafisi soffriva di depressione la donna di 84 anni che ha chiamato i soccorsi avrebbe poi confettata la pulizia di aver commesso il delitto andiamo all’estero in Medio Oriente il segretario di stato americano Anthony in ...