Ultime Notizie Roma del 10-01-2024 ore 08 | 10

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)dailynews radiogiornale buona giornata e Ben ritrovati all’ascolto da Francesco Vitale in studio Ecuador nel caos stato d’emergenza non ti arrestano data di violenza dopo che vieni con me l’uno dell’altro Rita Adolfo Machado boss del narcotraffico evaso dal carcere di massima sicurezza di Gaia Killer super ricercato il Presidente della Repubblica da bagno nuovo ha dichiarato il conflitto armato interno lo stato di emergenza per 60 giorni è disposto l’evacuazione immediata idioti gli uffici pubblici del capitale Quito si tratta nella sua prima grande crisi di sicurezza meno di due mesi dal suo insediamento sono 5 persone denunciate per aver fatto il salutono durante la commemorazione del 46o di versario della strage di Acca Larenziadove vennero uccisi da un commando di estrema sinistra tre giovani militanti della I ...