Ultime Notizie Roma del 10-01-2024 ore 07 | 10

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)dailynews radiogiornale 9 gennaio Buona giornata da parte di Francesco Vitale in studio centinaia di manifestanti hanno bloccato tutte le migliori strade di accesso a New York non ho dato di manifestazioni per chiedere un cessate il fuoco a Gaza per circa un’ora e mezza fra le 9:15 vi sono state tensioni tra automobilisti e manifestanti la polizia arrestato in tutta la città 325 persone United airline in corso delle ispezioni dei suoi Boeing 737 Max 9 ha rinvenuto dei bulloni allentati su alcuni modelli si tratta degli stessi che sono stati lasciati a terra per ragioni di sicurezza per atterraggio di emergenza di un volo Alaska Airlines venerdì scorso dopo che parte del portellone si era staccato a freddo uno squarcio nella fusoliera pochi minuti dopo il decollo è morto Franz beckenbauer la più grande leggenda del calcio tedesco aveva 78 anni due mondiali vinti nel ...