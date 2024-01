UILDM | 16 giovani per il Servizio Civile Nazionale | scadenza domanda 15 Febbraio 2024

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Marcianise. La-Caserta sezione di Marcianise – Unione Italiana Lotta Distrofia Muscolare – ha ricevuto l’ok delper il reclutamento di ragazze e ragazzi dai 18 ai 28 anni (anche 29 non compiuti). La sede operativa è in zona Marcianise. 16 i posti disponibili messi a bando di cui 4 riservati ache rientrano in un Isee familiare pari o inferiore a 15.000 euro.bando 15ore 14.00. Impegno di 25 ore settimanali, per 12 mesi dialla comunità. Compenso mensile di 507,30 euro. Possibilità di Formazione e orientamento con possibilità di crediti universitari e 15% dei posti riservati nei posti pubblici. Riferimenti:sezione di Caserta/Marcianise via ...

E' stato pubblicato il nuovo bando per il Servizio Civile in. Il progetto si chiama '2024 facciamo la differenza'. Rivolto adai 18 ai 28 anni, questo programma offre un'opportunità senza pari di crescita personale, impegno sociale e contributo al ...... come i Centri Terza Età della città, molte parrocchie della città,, Auser e tanti altri ... Excelsior Baskin eIdee " con un investimento di circa 20.250 euro.La UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) sezione di Legnano è lieta di annunciare l’apertura del bando per il Servizio Civile 2024, offrendo un’opportunità unica per giovani ...La UILDM Sezione di Legnano lancia il bando per il Servizio Civile 2024, "Quelli che non hanno limiti": 8 opportunità per giovani volontari. Aperto il bando per il servizio civile della Uildm Legnano ...