UFFICIALE – Salcedo dall’Inter al Lecco | novità sulla formula

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)rientra all’Inter dal prestito all’Eldense, ma per trasferirsi al. L’attaccante classe 2001 giocherà la seconda parte di stagione in Serie B. TRASFERIMENTO IN USCITA – “Calcio1912 è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di riscatto i diritti alle prestazioni sportive di Eddiedal FC Internazionale Milano. Eddie, classe 2001, è un attaccante duttile capace di ricoprire qualsiasi ruolo offensivo pur privilegiando la posizione di punta centrale. L’italo-colombiano è stato acquisitonell’estate del 2018 e riscattato nella stagione successiva. In questo periodo ha giocato per la Primavera nerazzurra collezionando 31 presenze e 13 gol. Successivamente, è stato ceduto in prestito all’Hellas Verona dove ha esordito per la prima volta in ...