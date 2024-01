UFFICIALE – L’Inter cede Agoumé al Siviglia | i dettagli dell’affare

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Adesso èha ceduto Lucienal. Di seguito il comunicatodel club nerazzurro e idel trasferimento.– “FC Internazionale Milano comunica la cessione di LucienalFC: trasferimento a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024 per il centrocampista francese classe 2002”. Fonte: Inter.it Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

In poche parole,'unico modo per non giocare la finale di ... Chi sono i diffidati: Barella, Calhanoglu Fiorentina : ... ecco il calendarioLa Supercoppa italiana sarà giocata a ...... c'è Zielinski che è sempre più vicino all'e Politano ...'asso georgiano, pur avendo vinto il titolo di MVP dello scorso ...precedente della polemica per il video postato sull'account...