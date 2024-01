UFFICIALE | Juan Mata lascia il Vissel Kobe | 'Vado a vincere altri trofei'

... ha detto al Guardian Viviana Arias, figlia di un uomo rapito dall'esercito nel 1976 a San, la ...10mila e le 30mila persone poi sparirono senza lasciare traccia (non esiste un conteggio).... che avrebbe dovuto far parte della squadra dell'arbitroLuca Sacchi di Macerata per la ... Confermati, oltre all'arbitro marchigiano, il quartoTremolada, il Var La Penna e l'Avar ...`è stata un`esperienza incredibilmente interessante, che si è conclusa nel migliore dei modi, scrivendo la storia, vincendo per la prima volta il titolo nazionale..Il Napoli si è allenato questo pomeriggio all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il primo match del 2024 ...