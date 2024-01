UFFICIALE – Il Monza presenta il nuovo rinforzo prima della sfida con l’Inter

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Ilè tra le squadre più attive sul mercato econin programma sabato 13 gennaio, ha ufficializzato unacquisto. Di seguito il comunicato del club.DEL– “Daniel Maldini è ungiocatore del. L’attaccante arriva dal Milan a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024”. Fonte: ac.com Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazionefonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Come riporta il sito della Lega Serie B, la Ternana ha ufficialmente un nuovo esterno sinistro dopo la partenza in direzione Modena di Niccolò... (calciomercato)

Prima dei questi match, infatti, è prevista la 20di campionato con l'Inter impegnata a, il ... ecco il calendarioLa Supercoppa italiana sarà giocata a Riyadh. La Lega serie A ha ......panchina contro ilma espulso in quanto colpevole di "avere al 30' del secondo tempo, alzandosi, criticato in modo irrispettoso una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto"...Il Bari ha comunicato ufficialmente l'acquisto di un altro calciatore per rinforzare la compagine allenata da mister Pasquale Marino in cadetteria. Colpaccio del Bari dei De Laurentiis che si assicura ...Colpo in uscita per il calciomercato Milan Femminile. È ufficiale l’addio di Giulia Semplici alle rossonere, il comunicato del club... News6 minuti fa Marco Baridon Fiorentina Milan Primavera Coppa ...