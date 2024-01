Ucraina | Zelensky a sorpresa in Lituania | Esitazioni Occidente incoraggiano Putin

DIRETTA Ucraina , tutti gli aggiornamenti in tempo reale in merito a quello che si sta verificando nel Paese europeo orientale e non, oramai arrivato ... (notizie)

... come quello cibernetico (dove sia la controparte russa che quellasi stanno muovendo attivamente), o quello del Mar Nero, penisola di Crimea inclusa, indicato dallo stessocome ......pace alle condizioni di. " I tentativi degli alleati di ottenere il sostegno all'approccio di Kiev stanno fallendo ", sostiene l'agenzia, secondo cui, anche durante l'incontro, l'e i ...Ma non ci sarà solo lo sviluppo industriale al centro del dibattito: il focus è anche sulla geopolitica e le guerre in corso, tanto che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e quello israeliano ...Vilnius, 10 gen. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dalla Lituania ha avvertito che Vladimir Putin non fermerà la sua guerra in Ucraina se Kiev e i Paesi occidentali non avranno ...