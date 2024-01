Ucraina | Zelensky a sorpresa in Lituania

Inil fronte interno appare meno compatto che nel passato nel sostenere la politica del presidente'. A Montecitorio sono state presentate diverse risoluzioni: quella del centrodestra ...Inil fronte interno appare meno compatto che nel passato nel sostenere la politica del presidente'. 10 gen 10:01 Crosetto: "Sostegno all'resta forte e inalterato" 'Il nostro ...In Ucraina il fronte interno appare meno compatto che nel passato nel sostenere la politica del presidente Zelensky, evidenziando alcune divergenze nella dialettica politica finora impegnati in uno ...Il ministro della Difesa Crosetto è intervenuto in Aula in merito alla proroga degli aiuti militari all'Ucraina.