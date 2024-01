Ucraina | risoluzione Pd | sostegno a Kiev e impegno Ue per pace giusta e sicura

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Roma, 10 gen. (Adnkronos) - Sostenere il popolo e le istituzioni ucraine, rafforzare l'diplomatico e politico dell'Unione europea per unae superare le resistenze dell'Ungheria sulagli aiuti europei per l'. Lo chiede il Pd al Governo nellapresentata alla Camera dopo le comunicazioni del ministro della Difesa, Guido Crosetto. In particolare per i Dem è necessario "sostenere il ruolo dell'Italia in un rinnovato e più incisivodiplomatico e politico dell'Unione europea, in collaborazione con gli alleati Nato e in un quadro multilaterale, anche con l'auspicio di poter ospitare una futura conferenza dia Roma, per mettere in campo tutte le iniziative utili al ...