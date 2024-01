Ucraina | Provenzano Pd | ' da terzo polo bugie e ricostruzioni surreali'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Roma, 10 gen (Adnkronos) - “Dal. Il Pd ha votato in modo compatto la propria risoluzione che conferma il pieno sostegno e l'impegno italiano al poe alle istituzioni ucraine, ma che chiede un più incisivo e urgente impegno diplomatico per una pace giusta e sicura. E la nostra risoluzione è stata approvata". Lo dice il deputato democratico, responsabile Esteri del Pd, Peppe. "Ci siamo invece astenuti sulla risoluzione del Governo, perché non credibile sugli impegni diplomatici, su cui Crosetto è stato elusivo, e manchevole della condanna ai veti di Orban. E ci siamo astenuti anche su tutte le altre delle opposizioni, compresa quella del M5S che comunque non conteneva più il punto in cui si chiedeva di interrompere ...