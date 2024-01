Ucraina | Mosca bombarda 9 comunità a Sumy | danni a case e centro culturale

DIRETTA Ucraina , tutti gli aggiornamenti in tempo reale in merito a quello che si sta verificando nel Paese europeo orientale e non, oramai arrivato ... (notizie)

Dall'occupazione sovietica dell'Afghanistan all'invasione dell'passando per le guerre in Cecenia. Anche nell'agosto del '91, a, in prima fila alla manifestazione che celebrava la fine ...PUBBLICITÀ Tutto ruota attorno all' approvvigionamento di armi. La durata e l'esito della guerra indipendono dal potenziale su cuie Kiev possono fare affidamento. In questo contesto, in una dichiarazione congiunta , il capo della politica estera del l'Unione europea Josep Borrell, il ...La guerra tra Russia e Ucraina arriva al giorno 686 ... come annunciato dal ministero della Difesa di Mosca su Telegram. Il comunicato ha sottolineato che l’abbattimento ha impedito a Kiev di ...Siglata una dichiarazione congiunta da Ue, Usa e i ministri degli Esteri di 47 paesi per condannare i presunti trasferimenti di armi da Pyongyang a Mosca ...