Ucraina | Kiev | ' uccisi 366 790 soldati russi dall' inizio della guerra'

La retesoffre infatti gli attacchi alle infrastrutture energetiche, in ogni caso meno intensi rispetto allo scorso anno: oggi la strategia russa punta sui depositi di armi, mentrenon ...... la Russia punta a modificare la situazione in una guerra in cui, secondo Mosca, l'ha perso ... Su istruzioni degli sponsor occidentali, il regime dicontinua a inviare al massacro i suoi ...Tutto ruota attorno all'approvvigionamento di armi.La durata e l'esito della guerra in Ucraina dipendono dal potenziale su cui Mosca e Kiev possono fare affidamento. In questo contesto, in una dichia ...La guerra tra Russia e Ucraina arriva al giorno 686 ... Il comunicato ha sottolineato che l’abbattimento ha impedito a Kiev di “compiere un attacco terroristico contro le strutture situate sul ...