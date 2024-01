Ucraina | il M5s chiede lo stop alle armi a Kiev | ' Interrompere immediatamente l' invio di armamenti'

stop immediato all’invio dei armi all’Ucraina. Questa è la richiesta del Movimento 5 Stelle, espressa in una risoluzione presentata in occasione ... (lanotiziagiornale)

Ilha presentato una risoluzione sulla guerra inche prevede l'immediato stop alle forniture di armi a Kiev, per procedere poi alla soluzione diplomatica del conflitto con la Russia. "......dalle aziende del settore dellindustria della difesa a seguito del mutato contesto geopolitico internazionale aggravato dal protrarsi del conflitto in. Infine la decima richiesta dele' ...Roma, 10 gen - All’alba di un 2024 “decisivo”, come lo ha definito il ministro della Difesa Guido Crosetto, l’Italia sta per rinnovare il proprio impegno a sostegno dell'Ucraina. Isabella De Monte, de ...Il M5s ha presentato una risoluzione sulla guerra in Ucraina che prevede l’immediato stop alle forniture di armi a Kiev, per procedere poi alla soluzione diplomatica del conflitto con la Russia.