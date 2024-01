Ucraina | Della Vedova | ' dare a Kiev 300mld asset bancari russi congelati'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Abbiamo inserito in una risoluzione comune di +Europa, Azione e Italia Viva, il punto degli: sono 300 miliardi di dollari solo tra i Paesi Ue e G7. Sapendo che è una questione delicata, sapendo che il diritto internazionale va sempre rispettato, noi riteniamo che questi, queste riserve in dollari, debbano essere trasferite all'. Abbiamo il dovere di trovare la via per mettere a disposizione dell'queste risorse". Lo ha detto Benedetto, deputato di +Europa, durante il dibattito sulle fornitura militari destinate all'. "Voglio esprimere una valutazione decisamente positiva delle comunicazioni del ministro Crosetto, sul ...