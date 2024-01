Ucraina | Crosetto “Passo indietro sarebbe un errore drammatico”

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) ROMA (ITALPRESS) – “La strada da percorrere al fianco dell'è ancora lunga e sono consapevole della complessità della situazione e delle difficoltà che si pongono, maunstrategico e politicofare adesso un”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido, in Aula alla Camera. “Il nostro sostegno all'deve continuare finchè non cesseranno gli attacchi dei russi”, ha aggiunto.“Allo stato attuale, pensiamo di fornire” all'“sistemi d'arma già in nostro possesso, in linea con l'attuale quadro normativo. Posso confermare – ha chiarito– che anche questo pacchetto è costituito da sistemi d'arma volti a rafforzare solo le capacità difensive” di ...

