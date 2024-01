Ucraina | Crosetto | “È ora di un’azione diplomatica” Fratoianni | “Dove sarebbe? Non una parola da leader Ue”

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) L’Aula della Camera ha approvato le risoluzioni della maggioranza, del Partito democratico e quella presentata da Italia viva, Azione e Più Europa, sulle comunicazioni del ministro della Difesa, Guido, in merito al nuovo invio di armi (l’ottavo pacchetto) all’. Il governo Meloni aveva espresso parere favorevole sul primo e sul terzo documento, mentre si era rimesso all’Aula sul testo dei dem. Respinte invece le risoluzioni proposte da M5S e Alleanza Verdi Sinistra, che hanno confermato la propria posizione contraria al proseguimento del sostegno militare a Kiev. In Aula, al di là della conferma del sostegno militare a Kiev, era stato lo stessoa evocare la possibilità che si aprano spiragli diplomatici, con la convinzione che “parrebbe giunto il momento per un’incisiva azione, che ...

... dopo che alle 15 ha parlato il ministro. Si salvano dal taglio solo le dichiarazioni di ...in capigruppo ovviamente non è stata la contemporaneità tra la partita e la discussione sull', ..., aiuti solo per rafforzare capacita' difesa - Il dettaglio dell'ottavo pacchetto di aiuti militari all''e' stato riferito al Copasir ed e' secretato', ma 'gli ...Guido Crosetto, in materia di proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina 14:00 Notiziario 15:00 Diretta ...Ma Crosetto non aveva fatto i conti con il tifo calcistico dei ... ovviamente non è stata la contemporaneità tra la partita e la discussione sull’Ucraina, ma il fatto che “tanto la discussione ...