Ucraina | al Senato 5 Pd votano impegni per Kiev in risoluzioni maggioranza e Iv-Az**

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Roma, 10 gen. (Adnkronos) - Non solo Lorenzo Guerini, Lia Quartapelle e Marianna Madia alla Camera. Anche a palazzo Madama 5ri Pd si 'smarcati' rispetto all'indicazione del gruppo di astenersi sulle, presentate da altri gruppi, sull'Ucraina. Si tratta di Dario Parrini, Filippo Sensi, Pier Ferdinando Casini, Simona Malpezzi e Valeria Valente che, oltre alla risoluzione del Pd, hanno votato anche glipercontenuti nelledellae di Iv-Azione.

Sono tanti i tifosi di entrambe le squadre presenti nelle stanze die Camera e nessuno vuole ... sta nel fatto che ad essere rimandato è stato anche il dibattito sull'invio delle armi in......questo obiettivo è arrivata la richiesta di evitare la discussione generale aldopo le comunicazioni del ministro della difesa Guido Crosetto sulla proroga dell'invio delle armi all'. ...Roma, 10 gen - L'aula del Senato ha approvato, dopo le comunicazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto sul sostegno all'Ucraina, la risoluzione di maggioranza (103 sì, 24 no e 27 astenuti) ...all'Ucraina". La senatrice saluta con favore anche l'abolizione del reato di abuso d'ufficio, nell'ambito dell'esame del ddl Nordio in commissione Giustizia al Senato: "Pensiamo che sia importante ...