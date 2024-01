Tuttosport – Mercedes distrutta a Torino Cosa è successo

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) 2024-01-10 11:41:33 Flash news da TS:– L’attaccante delDemba Seck è rimasto coinvolto questa mattina in un incidente stradale. Il giocatore granata, a bordo di una, è andato a schiantarsi contro alcuni lampioni in via Pietro Cossa, nella periferia del capoluogo piemontese, per cause ancora da accertare. Seck è rimasto illeso e ha rifiutato il trasporto in ospedale mentre l’auto ha subito gravi danni. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza un palo abbattuto. Momento complicato per il classe 2001 al centro delle voci di mercato, i granata starebbero trattando con il Palermo il trasferimento del giocatore senegalese conteso anche dal Verona, e anche extra-campo dove a novembre 2022 Seck fu accusato di revenge porn da una ragazza. Vai alla fonte di questo articolo L'articolo proviene da ...

E la, in gara a volte va forte come la Red Bull, ma poi altre volte, come in Brasile, degrada, e non si capisce il perché. È l'incertezza, la variabilità di una bella F1 in cui purtroppo c'è ...Ovviamente gli ordini di scuderia non sono una novità in F1 (anche lacon Hamilton - ... Queste le sue parole, riportate da, che cita il sito ufficiale della F1: "Puntare ancora più ...L'attaccante dei granata non è voluto andare in ospedale. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza un palo abbattuto ...(ANSA) - COMO, 08 GEN - Sarebbe quella di un guasto all'auto l'ipotesi più accreditata per spiegare l'incidente che sabato sera a Como ha provocato la morte di due persone, finite nel lago con un suv ...