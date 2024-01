Tutti i Samsung Galaxy S23 pronti per le funzioni AI del Galaxy S24

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Grandi notizie quelle che stanno arrivando in queste ore peri possessori di unS23. Se da un lato negli ultimi tempi ci siamo concentrati soprattutto su questioni commerciali, analizzando anche sul nostro magazine le oscillazioni di prezzo soprattutto per la versione standard dello smartphone, al contempo non dobbiamo dimenticare la parentesi relativa al suo sviluppo software. Temi che, per forza di cose, attirano l’attenzione di coloro che hanno già deciso di portarsi a casa il prodotto. Il ponte con il suo successore, il tanto attesoS24, è inevitabile in un contesto di questo tipo. Riscontri suiS23per leAI del ...