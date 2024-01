Turk Telekom-Dolomiti Energia Trentino | Eurocup | ultime e diretta TV

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Questo pomeriggio alle 18, all’Ankara Arena, laospita Trento nella gara valida per la quattordicesima giornata della fase a gironi dell’. Una sfida importante per la compagine italiana che vuole tenere a debita distanza quella turca e poi provare a prendersi il quinto posto in solitaria, magari sperando anche in un passo falso dell’Aris, e poi per avere maggiori certezze sulla qualificazione alla fase ad eliminazione. Ecco dunque quali sono lenovità sulla gara e dove vedere inil match, ...