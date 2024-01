Turismo Verde-Cia | “+2% agriturismi in un anno | ma serve vera attenzione Ue nella Pac e meno burocrazia”

E' il messaggio lanciato da Cia - Agricoltori Italiani e, la sua associazione per la promozione agrituristica che oggi, a Roma, si è riunita in assemblea nazionale. Per Cia e...... dall'Assessore alla Floricoltura del Comune di Sanremo Sara Tonegutti, dall'Assessore al... da realizzare esclusivamente con fiori recisi eornamentale locali. La seconda prova, un ...E' il messaggio lanciato da Cia-Agricoltori Italiani e Turismo Verde, la sua associazione per la promozione agrituristica che oggi, a Roma, si è riunita in assemblea nazionale. Per Cia e Turismo Verde ...Circa il 32% degli agriturismi in Italia produce almeno un prodotto Dop o Igp, la quota supera il 50% in Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e nella provincia autonoma di Trento. La Toscana è vicina ...