Tu parli | ma Il dolore di Antonella Clerici per la figlia bullizzata

Perciò nessunomai di un poeta ateo. Se è ateo non può essere poeta. Ateo sarà perché rifiuta ... è così che David Maria Turoldo canta in poesia uncristallino, puro come la gioia, ......di papa Bergoglio è stata anzitutto una sua presa di coscienza di quanto il Santo di Assisie ... ai conflitti e al" da cogliere, proteggere e favorire, affinché siano foriere di vita e ...E poi le circostanze sono troppe strane. Non torna nulla". Si asciuga le lacrime dagli occhi mentre parla dell’amico. Poi si alza per andare a prendere una boccata d’aria perché l’idea che non ci sia ...E poi le circostanze sono troppe strane. Non torna nulla". Si asciuga le lacrime dagli occhi mentre parla dell’amico che non c’è più. Poi si alza per andare a prendere una boccata d’aria perché l’idea ...