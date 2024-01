TS – “Roma | 0 palle gol È una bestemmia che…”

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) 2024-01-10 23:39:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di Tuttosport: Maurizio Sarri si è presentato in conferenza stampa per commentare la vittoria nel derby di Coppa Italia e il conseguente approdo in semifinale. Il tecnico biancoceleste ha dichiarato: “Le parole di Mourinho? Per l’immagine che ho visto io il rigore è netto. Un colpo netto, senza andare neanche vicino al pallone. Tanto che Orsato ci è rimasto 8 secondi al monitor. Però l’episodio mi interessa fino a un certo punto. Escluso 3-4 minuti nel recupero, legol dellasono state 0. I venti minuti dopo il gol è unanon aver raddoppiato. A livello complessivo, l’1-0 non è legittimo ma è stretto“. Poi sulla prestazione in campo, Sarri ha aggiunto: “La prestazione dà soddisfazione. Della qualificazione in Coppa Italia non mi importava nulla. Nel ...