Trump | menzogne anche su Nikki Haley | ' La sua cittadinanza non è regolare | non è eleggibile'

Preoccupato forse dall'ascesa nei sondaggi della sua rivale presidenziale, in particolare in New Hampshire, Donaldha rilanciato sul suo social Truth una teoria complottista `birther´ secondo ...... in novembre, sarà eletto 'per la terza volta' alla Casa Bianca: lo ha detto in un comizio nello Iowa, rilanciando lesulle elezioni del 2020 rubate.ha anche rispolverato la teoria ...Perfino l’ambasciatrice all’Onu. Preoccupato forse dall’ascesa nei sondaggi della sua rivale presidenziale, in particolare in New Hampshire, Donald Trump ha rilanciato sul suo social Truth una teoria ...Si è già scritto molto sul livello di pericolo esistenziale che Donald Trump rappresenta per la democrazia americana. Eppure, a tre anni di distanza dall’insurrezione del 6 gennaio 2021 e all’inizio d ...